MM-də rəqəmsal suverenliklə bağlı dəyirmi masa keçiriləcək
Milli Məclis
- 17 sentyabr, 2025
- 09:30
Milli Məclisdə "Rəqəmsal suverenlik, informasiya suverenliyi və insan hüquqları" mövzusuna həsr edilən dəyirmi masa keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin payız sessiyası üzrə iş planına müvafiq məsələ daxil edilib.
"2025-ci Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində baş tutacaq tədbirin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında təşkil edilməsi planlaşdırılır.
