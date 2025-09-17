İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Milli Məclis
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:30
    MM-də rəqəmsal suverenliklə bağlı dəyirmi masa keçiriləcək

    Milli Məclisdə "Rəqəmsal suverenlik, informasiya suverenliyi və insan hüquqları" mövzusuna həsr edilən dəyirmi masa keçiriləcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin payız sessiyası üzrə iş planına müvafiq məsələ daxil edilib. 

    "2025-ci Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində baş tutacaq tədbirin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında təşkil edilməsi planlaşdırılır.

    В ММ пройдет круглый стол на тему суверенитета и прав человека

