Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В ММ пройдет круглый стол на тему суверенитета и прав человека

    Милли Меджлис
    • 17 сентября, 2025
    • 09:44
    В ММ пройдет круглый стол на тему суверенитета и прав человека

    В Милли Меджлисе пройдет круглый стол на тему "Цифровой суверенитет, информационный суверенитет и права человека".

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по правам человека парламента на осеннюю сессию.

    Мероприятие, которое состоится в рамках "2025 года Конституции и Суверенитета", будет организовано с учетом передового международного опыта.

    Милли Меджлис круглый стол суверенитет права человека
    MM-də rəqəmsal suverenliklə bağlı dəyirmi masa keçiriləcək

    Последние новости

    10:24

    Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизации

    Религия
    10:20

    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Финансы
    10:17

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Инфраструктура
    10:15

    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Другие страны
    10:10

    В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

    В регионе
    10:00

    Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%

    Энергетика
    09:49

    Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"

    Футбол
    09:48

    Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысяч

    Другие страны
    09:46

    По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    Лента новостей