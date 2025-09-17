В ММ пройдет круглый стол на тему суверенитета и прав человека
Милли Меджлис
- 17 сентября, 2025
- 09:44
В Милли Меджлисе пройдет круглый стол на тему "Цифровой суверенитет, информационный суверенитет и права человека".
Как сообщает Report, данный вопрос включен в план работы Комитета по правам человека парламента на осеннюю сессию.
Мероприятие, которое состоится в рамках "2025 года Конституции и Суверенитета", будет организовано с учетом передового международного опыта.
