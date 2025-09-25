İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək

    Milli Məclis
    • 25 sentyabr, 2025
    • 14:52
    Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ qanunverici orqanın sentyabrın 30-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyində yer alıb.

    Qeyd edək ki, iclasda ümumilikdə 12 məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulub.

    Milli Məclis vətən müharibəsi bəyanat
    Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

