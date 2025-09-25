Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək
Milli Məclis
- 25 sentyabr, 2025
- 14:52
Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ qanunverici orqanın sentyabrın 30-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyində yer alıb.
Qeyd edək ki, iclasda ümumilikdə 12 məsələnin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
