    Милли Меджлис
    • 25 сентября, 2025
    • 15:16
    Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

    Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны.

    Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 30 сентября.

    Отметим, что на заседании предусмотрено обсуждение 12 вопросов.

    Milli Məclis Vətən müharibəsinin başlanmasının 5-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edəcək

