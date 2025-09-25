Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны
Милли Меджлис
- 25 сентября, 2025
- 15:16
Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны.
Как сообщает Report, данный вопрос включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 30 сентября.
Отметим, что на заседании предусмотрено обсуждение 12 вопросов.
Последние новости
15:53
Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центрИнфраструктура
15:49
ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAFЭнергетика
15:47
G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октябряДругие страны
15:46
Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев терроруПроисшествия
15:43
Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском мореЭнергетика
15:35
Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажуФутбол
15:33
В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформациейДругие
15:28
Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли МеджлисаМилли Меджлис
15:19