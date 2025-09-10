İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    MDB ölkələrinin ictimai səhiyyə sahəsində əməkdaşlığına aid saziş təsdiq ediləcək

    Milli Məclis
    • 10 sentyabr, 2025
    • 12:56
    MDB ölkələrinin ictimai səhiyyə sahəsində əməkdaşlığına aid saziş təsdiq ediləcək

    Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində əməkdaşlığına aid saziş təsdiq ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanun layihəsi parlamentin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə edilərək plenar iclasa tövsiyə olunub. 

    Bildirək ki, "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin ictimai səhiyyə sahəsində sanitariya-epidemioloji xarakterli fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və cavab tədbirləri üzrə əməkdaşlığı haqqında Saziş"in təsdiqi barədə qanun layihəsinin ona dair müvafiq qeyd-şərti ilə təsdiqi nəzərdə tutulur. 

    Layihəyə əsasən, Azərbaycan MDB-nin iştirakçı-dövlətlərinin fövqəladə vəziyyətlərin qarşısının alınması və aradan qaldırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2015-ci il 16 oktyabr tarixli Sazişin iştirakçısı olmadığı üçün özünü həmin Sazişin müddəaları ilə bağlı hesab etmir.

    Sənədə görə, Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin nəticələri tam aradan qaldırılana və münasibətlər normallaşana qədər hazırkı sazişin müddəaları Azərbaycan tərəfindən Ermənistana münasibətdə tətbiq edilməyəcək.

    Milli Məclis saziş müzakirə MDB

    Son xəbərlər

    13:22

    Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsini 2 milyard dollara çatdırmağı hədəfləyir

    Maliyyə
    13:17

    Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Polşa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    13:13

    Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    13:12

    Con Brekeveldt: "Orta Dəhlizin əsas çətinliklərindən biri yüklərin Xəzərdən keçididir"

    İnfrastruktur
    13:12

    Azərbaycanın qızlardan ibarət U-19 millisi Moldovada təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    13:07

    Milli Məclisə "Nəqliyyat-ekspedisiya fəaliyyəti haqqında" yeni qanun layihəsi daxil olub

    İqtisadiyyat
    13:06

    Natiq Cəfərov: "Orta Dəhlizin imkanları çətinliklərdən daha böyükdür"

    İnfrastruktur
    13:06

    Azərbaycanın xaricdə diplomatik nümayəndəliklərinin sayı 93-ə çatacaq

    Xarici siyasət
    13:04
    Foto

    Heydər Əliyev Fondu Vatikanın "Bambino Gesu" xəstəxanası ilə anlaşma memorandumu imzalayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti