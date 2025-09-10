ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ММ утвердит соглашение СНГ в сфере здравоохранения

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 13:29
    В Азербайджане утвердят соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере общественного здравоохранения.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к пленарному заседанию.

    Отметим, что предусматривается утверждение законопроекта "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в сфере общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой к нему.

    Согласно проекту, Азербайджан не считает себя связанным положениями Соглашения от 16 октября 2015 года о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку не является участником данного Соглашения.

    Согласно документу, положения настоящего соглашения не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений.

