ММ утвердит соглашение СНГ в сфере здравоохранения
- 10 сентября, 2025
- 13:29
В Азербайджане утвердят соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в сфере общественного здравоохранения.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к пленарному заседанию.
Отметим, что предусматривается утверждение законопроекта "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в сфере общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой к нему.
Согласно проекту, Азербайджан не считает себя связанным положениями Соглашения от 16 октября 2015 года о сотрудничестве государств-участников СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поскольку не является участником данного Соглашения.
Согласно документу, положения настоящего соглашения не будут применяться Азербайджаном в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений.