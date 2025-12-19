İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı
    Deputat: Avropa Parlamenti heç vaxt Azərbaycanın haqq səsini eşitməyib

    Milli Məclis
    • 19 dekabr, 2025
    • 11:18
    Deputat: Avropa Parlamenti heç vaxt Azərbaycanın haqq səsini eşitməyib
    Azay Quliyev

    Azərbaycanda insan azadlıqları qorunur, heç kəs siyasi fəaliyyətinə görə təqib edilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azay Quliyev Milli Məclisdə deyib.

    "Lakin Avropa Parlamenti yenə də Azərbaycanı hədəf götürür. Bu adamlar heç vaxt Azərbaycanın haqq səsini eşitməyiblər, onlardan nə gözləmək olar? Onlar Azərbaycanda dövlət çevrilişində ittiham olunan çəxslərə don geyindirirlərsə, demək, xislətləri də bəllidir. Biz bunu qəti şəkildə pisləyirik".

