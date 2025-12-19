Deputat: Avropa Parlamenti heç vaxt Azərbaycanın haqq səsini eşitməyib
Milli Məclis
- 19 dekabr, 2025
- 11:18
Azərbaycanda insan azadlıqları qorunur, heç kəs siyasi fəaliyyətinə görə təqib edilmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azay Quliyev Milli Məclisdə deyib.
"Lakin Avropa Parlamenti yenə də Azərbaycanı hədəf götürür. Bu adamlar heç vaxt Azərbaycanın haqq səsini eşitməyiblər, onlardan nə gözləmək olar? Onlar Azərbaycanda dövlət çevrilişində ittiham olunan çəxslərə don geyindirirlərsə, demək, xislətləri də bəllidir. Biz bunu qəti şəkildə pisləyirik".
