Bolqarıstanlı deputat: Süni intellektin bir sıra sahələrdə törədəcəyi fəsadlar məlum deyil
Milli Məclis
- 07 oktyabr, 2025
- 11:26
Süni intellekt hələ də inkişaf mərhələsindədir, onun bir sıra sahədə törədəcəyi fəsadlar da məlum deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bolqarıstanın Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Petar Kanev oktyabrın 7-də Milli Məclisdə QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 65-ci iclasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Bolqarıstanda rəqəmsal texnologiyalara nəzarət mexanizmi üzərində iş gedir:
"Biz başa düşməliyik ki, süni intellekt fürsət və risk vəd edir. Bu mənada insanların təməl hüquqlarının qorunmasını təmin etməliyik".
P.Kanev çıxışının sonunda süni intellektin cəmiyyətə lazım olduğunu, lakin ilk növbədə tələbatın təbii intellektə olduğu fikrini müdafiə edib.
