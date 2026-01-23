İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Telekanalların proqramlarının janr bölgüsü açıqlanıb

    Media
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:45
    Telekanalların proqramlarının janr bölgüsü açıqlanıb

    Azərbaycanda 2025-ci il üzrə ümumölkə yerüstü televiziya yayımçılarının proqramlarının janr bölgüsü açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Audiovizual Şura məlumat yayıb.

    Statistikaya əsasən açıq ümumölkə yerüstü televiziya yayımında keçən il ərzində efirdə olmuş proqramların janr bölgüsünə görə, 23,47 % informasiya və analitik proqramlar, 16,33 % musiqi və əyləncəli proqramlar, 15,90 % idman proqramları tutub.

    13,45 % bədii filmlər və seriallar, 10,90 % reklam məzmunlu materiallar, 8,04 % mədəni-maarif janrında, 3,82 % anonslar, elanlar, 2,93 % sosial yönümlü proqramlar tutub.

    Statistikaya görə, 2,89 % sənədli film və materiallar, 1,17 % sosial çarxlar, 1,10 % uşaq proqramları və cizgi filmlər olub.

    Ümumölkə televiziya yayımçıları Audiovizual Şura janr bölgüsü

