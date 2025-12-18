WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tahsin Ertuğruloğlu: Türk dünyasının dezinformasiya ilə mübarizəsi kimliyin qorunmasına yönəlmiş mücadilədir

    Media
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:32
    Tahsin Ertuğruloğlu: Türk dünyasının dezinformasiya ilə mübarizəsi kimliyin qorunmasına yönəlmiş mücadilədir

    Türk dünyasının dezinformasiya ilə mübarizəsi kimliyin qorunmasına yönəlmiş mücadilədir.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Şimali Kiprin xarici işlər naziri Tahsin Ertuğruloğlu Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türk dünyası üçün media və informasiya abstrakt anlayışlar deyil:

    "Bu anlayışlar kollektiv yaddaşımızın, varlıq mübarizəmizin və qanuni hüquqlarımızın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Media suverenliyimizin və kimliyimizin birbaşa müdafiə olunduğu strateji müstəvidir".

    Tahsin Ertuğruloğlu Şimali Kipr dezinformasiya

    Son xəbərlər

    12:57

    Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilib

    Digər ölkələr
    12:53

    Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    12:49

    EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"

    Maliyyə
    12:49

    Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"

    Maliyyə
    12:45

    Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilər

    Sosial müdafiə
    12:44

    Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıb

    Digər ölkələr
    12:42

    NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edib

    Region
    12:37

    İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"

    Biznes
    12:35
    Foto

    AMADA Müşahidə Şurasının 2025-ci ildə sonuncu iclası keçirilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti