    Hərbi jurnalist Şəmistan Nəzirli vəfat edib

    Media
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:07
    Hərbi jurnalist Şəmistan Nəzirli vəfat edib

    Hərbi jurnalist, yazıçı Şəmistan Nəzirli vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, tədqiqatçı 83 yaşında Qazaxda dünyasını dəyişib.

    Hazırda mərhumun nəşi dəfn olunması üçün Bakıya gətirilir.

    Xatırladaq ki, Şəmistan Nəzirli 1942-ci il avqustun 12-də Qərbi Azərbaycanın Loru nahiyəsinin Yuxarı Körpülü kəndində anadan olub.

    O, Müdafiə Nazirliyində Hərbi Elmi Mərkəzin hərb tarixi şöbəsində baş elmi işçi idi.

    Mərhum 2023-cü il mayın 6-da Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülmüşdü.

    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

