Скончался военный журналист Шамистан Назирли
Медиа
- 20 сентября, 2025
- 14:32
Скончался военный журналист и писатель Шамистан Назирли.
Как сообщает Report, он умер в Газахе в возрасте 83 лет.
В настоящее время тело покойного доставляется в Баку для захоронения.
Напомним, что Шамистан Назирли родился 12 августа 1942 года в селе Юхары Кёрпюлю Лорийского района Западного Азербайджана.
Он являлся старшим научным сотрудником отдела военной истории Военного научного центра при Министерстве обороны.
6 мая 2023 года Назирли был удостоен персональной пенсии президента Азербайджана за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
