Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

    Медиа
    • 20 сентября, 2025
    • 14:32
    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

    Скончался военный журналист и писатель Шамистан Назирли.

    Как сообщает Report, он умер в Газахе в возрасте 83 лет.

    В настоящее время тело покойного доставляется в Баку для захоронения.

    Напомним, что Шамистан Назирли родился 12 августа 1942 года в селе Юхары Кёрпюлю Лорийского района Западного Азербайджана.

    Он являлся старшим научным сотрудником отдела военной истории Военного научного центра при Министерстве обороны.

    6 мая 2023 года Назирли был удостоен персональной пенсии президента Азербайджана за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

    Шамистан Назирли
    Hərbi jurnalist Şəmistan Nəzirli vəfat edib

    Последние новости

    14:59
    Фото

    В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST

    Бизнес
    14:56

    Азербайджанские теннисисты завоевали медали на международном турнире в Батуми

    Индивидуальные
    14:54

    Представлен документальный фильм "Память Западного Азербайджана в Карсе"

    Kультурная политика
    14:53
    Фото

    Формула 2: Пять пилотов выбыли из борьбы в спринтерской гонке в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    14:47
    Фото

    МЧС задействовал до 40 специальных средств на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    14:33

    В Москве обрушились строительные конструкции в школе, есть погибшие

    Другие страны
    14:32

    Скончался военный журналист Шамистан Назирли

    Медиа
    14:24

    Состоялась встреча президентов Азербайджана и Руанды в расширенном составе

    Внешняя политика
    14:21

    Зеленский заявил, что обсудит с Трампом гарантии безопасности Украины

    Другие страны
    Лента новостей