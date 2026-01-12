İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    • 12 yanvar, 2026
    • 12:56
    Lənkəran kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    "Lənkəran" 24 yaşlı kanadalı basketbolçusu Ankit Çoudhari ilə yolları ayırıb.

    "Report"un bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, o, karyerasını Sloveniya Superliqasında davam etdirəcək.

    A.Çoudhari "Roqaska" klubunun şərəfini qoruyacaq.

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" daha əvvəl qabonlu legioneri Antoni Tseqakele ilə də vidalaşıb.

    "Lənkəran" klubu Ankit Çoudhari Antoni Tseqakele Soveniya Superliqası "Roqaska" klubu

    Son xəbərlər

    13:13

    Ukraynada hərbi vəziyyət və səfərbərlik müddəti yenidən uzadılacaq

    Region
    13:11

    Aİ İrana yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Region
    13:11

    Amina Abdellatif: "Rusiyalı cüdoçuların milliyə cəlb olunması balansı yaxşılaşdıracaq"

    Fərdi
    13:08

    Ötən il Azərbaycan neft ixracını 5 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    13:04

    Hesablama Palatası 2026-cı ildə neft və qaz tranzitindən gəlirlərin azalmasının səbəblərini açıqlayıb

    Energetika
    12:56

    "Lənkəran" kanadalı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:56
    Foto

    Azərbaycana qızıl külçələrin qanunsuz yolla gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    12:54

    Çin Trampın İranla bağlı bəyanatına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    12:53

    AÇG və "Şahdəniz"dən hasil edilən neft-qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti