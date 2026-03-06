İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    MEDİA jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Media
    • 06 mart, 2026
    • 10:08
    MEDİA jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib

    Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb.

    "Medianın İnkişafı Agentliyinin rəhbərliyi və kollektivi tanınmış jurnalist Nicat Rüstəmovun vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin!", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, N.Rüstəmov uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Mərhum jurnalist "Ədalət" qəzetinin əməkdaşı olub.

    Medianın İnkişafı Agentliyi Nicat Rüstəmov başsağlığı

    Son xəbərlər

    10:51

    "Bank Respublika" Dövlət Vergi Xidmətinin təşkil etdiyi tədbirdə xüsusi mükafata layiq görülüb

    Maliyyə
    10:51

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın hərbi infrastrukturuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    10:37

    "Tottenhem" Premyer Liqada tarixi antirekorda imza atıb

    Futbol
    10:34

    DOST mərkəzlərində martın 7-9-da qeyri-iş günləri olacaq

    Daxili siyasət
    10:32
    Foto

    AMB sədri İSB-yə texnoloji infrastrukturun genişləndirilməsini tövsiyə edib

    Maliyyə
    10:31

    Azərbaycanın suverenliyinə və təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş hər hansı addım cavabsız qalmayacaq - RƏY

    Daxili siyasət
    10:31

    Kats İrana qarşı əməliyyatın detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    10:28

    Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

    Fərdi
    10:26
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələrində Bayraktar kursunun buraxılış mərasimi keçirilib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti