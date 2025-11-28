İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    • 28 noyabr, 2025
    • 18:04
    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Mətbuat Şurasında Əməkdar jurnalist, yazıçı-publisist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş toplantı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir eyni zamanda yubilyarın yeni çapdan çıxmış "Arabadakı adam" roman və pyeslər toplusunun, eləcə də onun 70 illiyi ilə bağlı "Qələm sirdaşım oldu" kitabının təqdimatı kimi yadda qalıb.

    Əvvəlcə Z.Məhərrəmlinin həyat yolunun ayrı-ayrı məqamlarının əksini tapdığı qısa video-çarx nümayiş etdirilib.

    Toplantını giriş sözü ilə Mətbuat Şurasının (MŞ) sədri Rəşad Məcid açaraq bildirib ki, mənalı ömür yolunu jurnalistikaya, ümumilikdə söz sənətinə bağlamış dəyərli həmkarın əlamətdar gününün işığına toplaşmaq sevindiricidir. Şura sədri Z.Məhərrəmlinin BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra 1978-ci ildə ustad Nəsir İmanquliyevin dəvəti ilə "Bakı" və "Baku" qəzetlərində müxbir kimi əmək fəaliyyətinə başladığını, 1990-2003-cü illərdə həmin nəşrin Elm, təhsil və mədəniyyət şöbəsinin müdiri vəzifəsini tutduğunu deyib.

    R.Məcid yubilyarın, həmçinin, 2003-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun müdiri, Mətbuat Xidmətinin rəhbəri kimi yüksək peşəkarlıqla çalışdığını xatırladıb.

    R.Məcid qeyd edib ki, qələm sahibi "Döyüşə qızlar gedir" (1997), "Karabağda savaş var" (İstanbul, 1999), "Ötür durna qatarı" (2000), "Qırx qız dastanı" (2003) kitablarının müəlifidir.

    Qeyd edək ki, Z.Məhərrəmlinin əsərləri rus, ingilis, belarus, türk və fars dillərində də işıq üzü görüb. Bu baxımdan "Garabagh war witnessed by women" ("Qarabağ müharibəsi qadınların şahidliyi ilə", 2005) və Sankt- Peterburqda çapdan çıxmış "Карабахская война: сражались и женщины" (2005) kitablarını vurğulamaq olar. Bütün bunlara görə müəllifin əməyi Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun "Qarabağ" Ali Mükafatı ilə qiymətləndirilib.

    Tədbirdə Z.Məhərrəmlinin həyat və fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilib, Şura üzvlərinin onunla bağlı çıxışları dinlənilib.

    Карабах Jurnalist yubiley Mətbuat Şurası

    Son xəbərlər

    18:33

    Yüksəliş Partiyasının keçmiş sədri Anar Əsədliyə ittiham aktı elan olunub

    Hadisə
    18:32
    Foto

    Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:28

    Milli Məclisin növbəti iki plenar iclasının gündəliyi məlum olub

    Milli Məclis
    18:13

    Rusiya "Human Rights Watch"u arzuolunmaz təşkilatların siyahısına daxil edib

    Region
    18:10

    Aİ: Türkiyə SAFE proqramına vaxtında qoşula bilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    "Nərimanov" metrostansiyasının çıxışındakı divar üzlüklərinin bərpası işləri tamamlanıb

    İnfrastruktur
    18:05
    Foto

    Dənizdə külək enerjisi layihəsinə dair müqavilə imzalanıb

    Energetika
    18:04
    Foto

    Əməkdar jurnalist Zemfira Məhərrəmlinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    17:56
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında dostluq və əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti