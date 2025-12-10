İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Sənətşünas: Şərq musiqisinin mənfi tendensiyaları musiqimizdə özünü bayağı formada göstərir

    Mədəniyyət siyasəti
    • 10 dekabr, 2025
    • 12:06
    Sənətşünas: Şərq musiqisinin mənfi tendensiyaları musiqimizdə özünü bayağı formada göstərir

    Şərq musiqisindəki mənfi tendensiyalar Azərbaycan musiqisində özünü bayağı formada göstərir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Axundova Bakıda ilk dəfə keçirilən "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunun panel müzakirəsi zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, qloballaşma mədəni mühitə həm müsbət, həm də mənfi təsirlər göstərir:

    "Burada müsbət təsir dedikdə mədəni əlaqlərin genişlənməsini, mədəni irsin beynəlxalq müstəvidə tanıdılmasını və yaradıcı sənayelərin inkişafını qeyd etmək olar. Azərbaycan 2000-ci illərdən etibarən bir sıra beynəlxalq mədəni təşkilatlara qoşularaq onlarla əməkdaşlıq etməyə başlayıb".

    Musiqişünas qlobal çağırışlar fonunda mənfi təsirlərin də qaçılmaz olduğunu vurğulayıb:

    "Burada milli kodun zədələnməsini qeyd eləmək olar. Məsələn, Şərq musiqisindəki mənfi tendensiyalar musiqimizdə özünü bayağı formada göstərir. Hesab edirəm ki, hüquqi səviyyədə bu hallara qarşı mübarizə aparılmalıdır".

    musiqi Nigar Axundova sənətşünas Azərbaycan musiqisi

    Son xəbərlər

    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18
    Foto

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    12:12

    Portuqaliyalı mütəxəssis: "İmişli"nin oyunu və nəticələri tənqidçilərə ən yaxşı cavabdır" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:07

    Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti