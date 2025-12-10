Sənətşünas: Şərq musiqisinin mənfi tendensiyaları musiqimizdə özünü bayağı formada göstərir
- 10 dekabr, 2025
- 12:06
Şərq musiqisindəki mənfi tendensiyalar Azərbaycan musiqisində özünü bayağı formada göstərir.
"Report"un məlumatına görə, bunu sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Nigar Axundova Bakıda ilk dəfə keçirilən "Mədəniyyət və hüquq: müasir çağırışlar" forumunun panel müzakirəsi zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, qloballaşma mədəni mühitə həm müsbət, həm də mənfi təsirlər göstərir:
"Burada müsbət təsir dedikdə mədəni əlaqlərin genişlənməsini, mədəni irsin beynəlxalq müstəvidə tanıdılmasını və yaradıcı sənayelərin inkişafını qeyd etmək olar. Azərbaycan 2000-ci illərdən etibarən bir sıra beynəlxalq mədəni təşkilatlara qoşularaq onlarla əməkdaşlıq etməyə başlayıb".
Musiqişünas qlobal çağırışlar fonunda mənfi təsirlərin də qaçılmaz olduğunu vurğulayıb:
"Burada milli kodun zədələnməsini qeyd eləmək olar. Məsələn, Şərq musiqisindəki mənfi tendensiyalar musiqimizdə özünü bayağı formada göstərir. Hesab edirəm ki, hüquqi səviyyədə bu hallara qarşı mübarizə aparılmalıdır".