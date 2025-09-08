İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda Əncir Festivalı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Qala Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda Əncir Festivalı keçirilib

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin təşkilatçılığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin və "EkoSfera" Ekoloji Sosial Mərkəz İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı ilə "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunda Əncir Festivalı baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, festival çərçivəsində iştirakçılar əncirin mətbəxdə və təbiətdə rolu, həmçinin sosial və mədəni əhəmiyyəti ilə yaxından tanış olublar.

    Yerli şeflərin təqdimatında keçirilən kulinariya şouları zamanı əncirdən hazırlanan müxtəlif yeməklər nümayiş etdirildi və dadım nümunələri təqdim olunub. Festivalın şef arenaları bölməsində İçərişəhərdə fəaliyyət göstərən "Shakh Garden", "Qəbələ", "La Quzu", "Pendir Çörək", "Çay bağı 145" restoranlarının peşəkar aşpazları tərəfindən əncir əsaslı yeməklərin hazırlanması nümayiş etdirilib və mətbəx həvəskarlarına praktiki məsləhətlər verilib. 

    Tədbir çərçivəsində qadın sağlamlığına dair xüsusi müzakirə paneli təşkil edilib. Uşaqlar üçün isə "Nənənin nağılları" adlı xüsusi proqram həyata keçirilib. Qədim Abşeron nağılları balaca ziyarətçilərə nəql olunub, regionun zəngin folkloru və mədəni irsi tanıdılıb.  "Müdriklik Ağacı" və meditasiya guşəsi də festivalın diqqətçəkən məkanlarından biri olub. 

    Festivalın sonunda Qala Qoruğunun ərazisində əncir tingləri əkilib, bu da tədbirin davamlılıq və təbiətə töhfə prinsiplərinə sadiqliyini nümayiş etdirib. 

    Əncir “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu Festival

    Son xəbərlər

    17:05

    Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı: "Fernandu Santuşa yetərincə vaxt verilmişdi"

    Futbol
    17:04

    Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edib

    Region
    17:03

    Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:02

    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    İKT
    17:00

    Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılır

    İnfrastruktur
    16:54

    Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdır

    Energetika
    16:52

    Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olub

    Futbol
    16:51

    Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRH

    Analitika
    16:43

    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti