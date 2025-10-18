İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılır

    Mədəniyyət siyasəti
    18 oktyabr, 2025
    13:24
    Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılır

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları Ordubad rayonu ərazisində yerləşən abidələrə baxış keçiriblər.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, İşçi qrup Ordubad şəhəri, eləcə də rayonun Xanağa, Vənənd, Ağrı və Dizə kəndlərində yerləşən abidələrin mövcud vəziyyətini yerində qiymətləndirib.

    Eyni zamanda fotoşəkillər çəkilib və koordinatları müəyyən olunub.

    Qeyd edək ki, toplanmış məlumatlar əsasında abidələr haqqında ekspertiza aktları hazırlanacaq. Hazırlanmış aktlar müvafiq rəy alındıqdan sonra təkliflərlə birgə aidiyyəti üzrə təqdim ediləcək.

    Naxçıvan abidə

