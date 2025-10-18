Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılır
Mədəniyyət siyasəti
- 18 oktyabr, 2025
- 13:24
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları Ordubad rayonu ərazisində yerləşən abidələrə baxış keçiriblər.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, İşçi qrup Ordubad şəhəri, eləcə də rayonun Xanağa, Vənənd, Ağrı və Dizə kəndlərində yerləşən abidələrin mövcud vəziyyətini yerində qiymətləndirib.
Eyni zamanda fotoşəkillər çəkilib və koordinatları müəyyən olunub.
Qeyd edək ki, toplanmış məlumatlar əsasında abidələr haqqında ekspertiza aktları hazırlanacaq. Hazırlanmış aktlar müvafiq rəy alındıqdan sonra təkliflərlə birgə aidiyyəti üzrə təqdim ediləcək.
Son xəbərlər
13:56
XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirikRegion
13:44
"Neftçi" klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
13:41
ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdırMaliyyə
13:33
Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıbBiznes
13:31
Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edibRegion
13:27
ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıbİnfrastruktur
13:27
Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdırDigər ölkələr
13:24
Foto
Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılırMədəniyyət siyasəti
13:18