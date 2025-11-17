İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Mədəniyyət siyasəti
    • 17 noyabr, 2025
    • 15:04
    Nazirlik: Tədbirlərə ifaçıların dəvəti proqramın formatından və ifaçının repertuarından asılıdır

    Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi rəsmi tədbirlərdə, konsert proqramlarında çıxış edən ifaçıların seçimi tədbirin formatına, konsepsiyasına, habelə ifaçının repertuar məzmunun bu formata uyğunluğuna əsasən aparılır və müvafiq ekspert qrupunun qərarı ilə təsdiq edilir.

    Bu barədə nazirlikdən "Report"un son günlər sosial mediada bəzi sənətçilərin nazirliyin tədbirlərinə dəvət almadıqları barədə müraciətləri barədə sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

    Qeyd olunub ki, incəsənət nümayəndələrinin dövlət tədbirlərində iştirakına şərait yaradılmaması Nazirliyin fəaliyyətinin 2004-2022-ci il dönəmlərini əhatə edib.

    "Buna baxmayaraq, ötən il müəyyən qüvvələr tərəfindən bir daha aktuallaşdırılıb, Nazirlik tərəfindən bu iddialara baxılmış və xidməti yoxlama aparılıb. Araşdırma nəticəsində konkret şəxslərin qanunsuz əməllərini sübuta yetirən faktlar və sübutlar təqdim edilməyib. Bu isə səsləndirilən iddiaların əsassız olduğunu bir daha təsdiqləyir".

