Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

    Kультурная политика
    • 17 ноября, 2025
    • 15:28
    Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

    Министерство культуры Азербайджана опровергло обвинения некоторых артистов о том, что они якобы не получают приглашений на мероприятия ведомства.

    Как передает Report, министерство подчеркнуло, что выбор исполнителей для официальных мероприятий и концертных программ ведется исключительно с учетом формата события, его концепции и соответствия репертуара артистов.

    В сообщении отмечается, что участие исполнителей утверждается профильной экспертной группой, которая оценивает, насколько их творчество подходит для конкретного мероприятия.

    При этом в ведомстве уточнили, что подобные инциденты, когда артистам ограничивали участие в государственных мероприятиях, имели место в период 2004–2022 гг.

    "Однако, в прошлом году определенные круги вновь попытались актуализировать подобные заявления. Министерством была проведена служебная проверка, никаких фактов или доказательств, подтверждающих противоправные действия конкретных лиц, выявлено не было. Это еще раз подтверждает, что подобные обвинения не имеют оснований", - говорится в ответе.

    Министерство культуры Азербайджана
    Nazirlik: Tədbirlərə ifaçıların dəvəti proqramın formatından və ifaçının repertuarından asılıdır

    Последние новости

    15:39

    В октябре Грузия купила у Азербайджана нефти на $1,6 млн

    Энергетика
    15:35

    Досжан Мусалиев: Баку и Астана ускоряют работу по взаимному признанию электронных подписей -ИНТЕРВЬЮ

    ИКТ
    15:28

    Аккенженов: Правительство Казахстана не ведет переговоров о покупке активов "Лукойл"

    Энергетика
    15:28

    Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

    Kультурная политика
    15:24

    Пашинян на встрече с Хукер высоко оценил вклад Трампа в установлении мира между Ереваном и Баку

    В регионе
    15:24

    Аппарат омбудсмена объявил традиционные конкурсы журналистских работ и детского рисунка

    Внутренняя политика
    15:09

    Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    15:05

    Из-за двух тайфунов на Филиппинах погибли почти 300 человек

    Другие страны
    15:05

    Кения проявляет интерес к внедрению решений SIMA и mygov

    ИКТ
    Лента новостей