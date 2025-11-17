Минкульт опроверг обвинения артистов об отсутствии приглашений на госмероприятия

Министерство культуры Азербайджана опровергло обвинения некоторых артистов о том, что они якобы не получают приглашений на мероприятия ведомства.

Как передает Report, министерство подчеркнуло, что выбор исполнителей для официальных мероприятий и концертных программ ведется исключительно с учетом формата события, его концепции и соответствия репертуара артистов.

В сообщении отмечается, что участие исполнителей утверждается профильной экспертной группой, которая оценивает, насколько их творчество подходит для конкретного мероприятия.

При этом в ведомстве уточнили, что подобные инциденты, когда артистам ограничивали участие в государственных мероприятиях, имели место в период 2004–2022 гг.

"Однако, в прошлом году определенные круги вновь попытались актуализировать подобные заявления. Министерством была проведена служебная проверка, никаких фактов или доказательств, подтверждающих противоправные действия конкретных лиц, выявлено не было. Это еще раз подтверждает, что подобные обвинения не имеют оснований", - говорится в ответе.