    Mədəniyyət siyasəti
    • 26 dekabr, 2025
    • 11:11
    İçərişəhər Qoruq İdarəsinin yenilənmiş saytı istifadəyə verilib

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin yenilənmiş veb-saytı istifadəyə verilib.

    Qoruqdan "Report"a verilən xəbərə görə, müasir texnologiyalar əsasında hazırlanmış yeni rəsmi veb-sayt həm funksionalığı, həm də dizayn baxımından innovativ tələblərə uyğunlaşdırılıb.

    Proqram təminatı və tərtib olunan alqoritm əsasında yenilənən saytda müasir iş prinsipləri və yeniliklər tətbiq olunub.

    İnternet səhifəsində abidələr və muzeylər üzrə ətraflı və strukturlaşdırılmış məlumat bazası və həmçinin İçərişəhər ərazisində baş tutacaq tədbirlər haqqında müasir təqvim sisteminə əsaslanaraq tam və aktual məlumat bazası yerləşdirilib.

    Hər bir istifadəçi təqvimə keçid edərək tədbirlərin formatından asılı olaraq maraq doğuran proqramda iştirak edə, gələcək layihələr haqqında məlumat ala bilər.

    Yeni sayt sadə və müasir interfeysi sayəsində istifadəçilərə məlumatlara asan və sürətli çıxış imkanı yaratması ilə yanaşı, çoxdilli dəstək funksiyası saytı Azərbaycan və ingilis dillərində istifadə oluna bilən əlçatan platformaya çevirir.

    Qoruq İdarəsinin yenilənmiş saytı ilə buradan tanış olmaq mümkündür.

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Mədəniyyət

