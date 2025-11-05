İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 noyabr, 2025
    • 08:20
    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri məlum olub

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev bu gün Sumqayıt qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

    Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.

    Dəfn mərasiminin günorta saat 11:00-12:00 arasında keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Vaqif Vəliyev noyabrın 4-də vəfat edib.

    Vaqif Vəliyev vəfat dəfn yeri

    Son xəbərlər

    08:40

    "CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:20

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:10
    Foto

    Zığ şosesində yük avtomobili aşıb, sıxlıq yaranıb

    İnfrastruktur
    08:00

    Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs verib

    Digər ölkələr
    07:36

    Kentakidəki təyyarə qəzasında azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    07:28

    Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölüb

    Region
    07:12

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb

    Digər ölkələr
    06:07

    ABŞ-də davam edən şatdaun ölkə tarixində ən uzun müddətli hökumət fəaliyyətsizliyi olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti