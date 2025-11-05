Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri məlum olub
Mədəniyyət siyasəti
- 05 noyabr, 2025
- 08:20
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev bu gün Sumqayıt qəbiristanlığında dəfn olunacaq.
Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.
Dəfn mərasiminin günorta saat 11:00-12:00 arasında keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Vaqif Vəliyev noyabrın 4-də vəfat edib.
Son xəbərlər
08:40
"CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
08:20
Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri məlum olubMədəniyyət siyasəti
08:16
Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:10
Foto
Zığ şosesində yük avtomobili aşıb, sıxlıq yaranıbİnfrastruktur
08:00
Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs veribDigər ölkələr
07:36
Kentakidəki təyyarə qəzasında azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
07:28
Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölübRegion
07:12
Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıbDigər ölkələr
06:07