İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 04 noyabr, 2025
    • 21:01
    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Vaqif Vəliyev vəfat edib.

    Bu barədə "Report"a onun oğlu Səbuhi Vaqifoğlu məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün günorta saatlarında müalicə aldığı xəstəxanadan evə buraxılan atasının halı qəfildən pisləşib və vəfat edib.

    Qeyd edək ki, Vaqif Vəliyev 1958-ci il noyabrın 21-də Füzuli şəhərində anadan olub.

    O, 1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunda Mədəni-maarif fakultəsində təhsil alıb.

    1981-1989-cu illərdə Füzuli rayon Mədəniyyət evində dram dərnəyinin rəhbəri və direktoru vəzifələrində fəaliyyət göstərən Əməkdar mədəniyyət işçisi 1989-cu ildən bu günə kimi Füzuli Dövlət Dram teatrının direktoru vəzifəsində çalışıb.

    Füzuli Dövlət Dram Teatrı Vaqif Vəliyev

    Son xəbərlər

    21:42

    Nayrobidə 8 noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibəti ilə tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    21:39

    Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Digər ölkələr
    21:31
    Video

    "Qarabağ" – "Çelsi" oyununa qanunsuz bilet satan şəxslərə qarşı əməliyyat keçirilib

    Futbol
    21:22
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilib

    Daxili siyasət
    21:06
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Xalq Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    21:01

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktoru vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:59
    Foto

    Samir Şərifov Dohada BMT-nin İkinci Dünya Sosial Sammitində iştirak edir

    Daxili siyasət
    20:58

    ABŞ Şimali Koreya ilə əlaqəli kriptovalyuta şəbəkəsinə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:54

    "Borussiya" futbolçusu ilə yeni müqavilə bağlamağı düşünür

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti