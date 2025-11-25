İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Bakıda ilk dəfə İƏT-in Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:14
    Bakıda ilk dəfə İƏT-in Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

    Gələn həftə Bakıda "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə - 2025" keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) və nazirliyin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbirin 5-11 dekabrda keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Belə ki, Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi tədbir ölkənin beynəlxalq mədəniyyət platformasında artan rolunu və regionda multikulturalizm, dialoq və əməkdaşlıq ənənələrinin təşviqinə verdiyi töhfəni bir daha nümayiş etdirəcək.

    Festivalda mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi, İslam dəyərlərinin – tolerantlıq, sülh və müxtəlifliyə hörmətin təbliği əsas istiqamətlərdən olacaq.

    Bununla yanaşı, iqtisadiyyat, təhsil, elm və turizm sahələrində birgə layihələrin təşviqi, üzv dövlətlər arasında dayanıqlı tərəfdaşlıqların qurulması və yaradıcı sənayelərin qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasının gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.

    Tədbirdə 50-dən çox ölkədən 300-dən artıq qonağın – dövlət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, tanınmış elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, eləcə də yaradıcı sənaye üzrə mütəxəssislərin iştirakı gözlənilir.

    İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət Festivalı
    В Баку впервые пройдет Фестиваль культуры ОИС
    Baku to host OIC Cultural Festival and Creative Week 2025 next week

    Son xəbərlər

    12:25

    Bir vəkilin Kollegiya üzvlüyündən xaric edilməsi barədə qərar qəbul edilib

    Hadisə
    12:24

    BCG: Neft-qaz sənayesinə yaxın 25 il ərzində hər il 350 milyard dollar investisiya təıəb olunur

    Energetika
    12:23

    Yamal və Rafinya "Çelsi" ilə Çempionlar Liqası matçı üçün iştirak ərizəsinə daxil edilib

    Futbol
    12:22

    Bakıda 18, rayonlarda 20 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:21

    Kiyevə növbəti raket zərbəsi 6 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    12:20

    Sabah Cəlilabadda 3200 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:19
    Foto

    "Daşkəsən və Göygöl rayonlarında aqrar inkişafa dəstək" layihəsi uğurla davam etdirilir

    Sənaye
    12:13

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu: "Komandaya yerli mütəxəssisin baş məşqçi təyin olunmasını istəyirəm"

    Futbol
    12:09
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Xanyurdu kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti