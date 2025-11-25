В Баку впервые пройдет Фестиваль культуры ОИС

На следующей неделе Баку впервые примет "Фестиваль культуры ОИС: Бакинская творческая неделя 2025", организованный ОИС и Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Минкультуры, мероприятие запланировано на 5–11 декабря.

Фестиваль в очередной раз продемонстрирует растущую роль страны на международной культурной арене и ее вклад в продвижение мультикультурализма, диалога и традиций сотрудничества в регионе.

Основными направлениями фестиваля станут развитие межкультурного диалога, пропаганда исламских ценностей – толерантности, мира и уважения к разнообразию.

Кроме того, планируется продвижение совместных проектов в сфере экономики, образования, науки и туризма, установление устойчивых партнерских отношений между странами ОИС и укрепление интеграции креативных индустрий в мировую экономику.

В мероприятии ожидается участие более 300 гостей из более чем 50 стран - государственных чиновников, представителей международных организаций, известных деятелей науки, культуры и искусства, а также специалистов в области креативной индустрии.