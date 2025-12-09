İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Mədəniyyət siyasəti
    • 09 dekabr, 2025
    • 16:31
    Azərbaycanla Pakistan arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanla Pakistan arasında mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimli ilə "İƏT Mədəniyyət Festivalı: Bakı Yaradıcı Həftə – 2025" çərçivəsində Azərbaycanda səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının federal milli irs və mədəniyyət naziri Aurangzeb Xan Xiçi arasında görüş keçirilib.

    Nazir Adil Kərimli qardaş ölkənin beynəlxalq festivalda yüksək səviyyədə təmsil olunmasına görə təşəkkürünü bildirib.

    Azərbaycan və Pakistan xalqlarını möhkəm dostluq və qardaşlıq tellərinin birləşdirdiyini deyən nazir iki ölkə liderlərinin səmimi münasibətlərinin əlaqələrin yüksək səviyyəsini şərtləndirdiyini diqqətə çatdırıb.

    Qeyd olunub ki, Pakistan daim Azərbaycanın haqq işini birmənalı şəkildə dəstəkləyib və iki ölkə arasında münasibətlər ildən-ilə daha da möhkəmlənir.

    Pakistanın federal milli irs və mədəniyyət naziri Aurangzeb Xan Xiçi səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirib.

    İki ölkənin mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı üçün geniş potensialın olduğunu vurğulayan qonaq nazir bunun üçün yol xəritəsinin, əməkdaşlıq proqramının hazırlanmasının zəruriliyini qeyd edib.

    Görüşdə mədəniyyətin müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sonda qonaq nazirə Azərbaycanla bağlı nəşrlər hədiyyə edilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib.

