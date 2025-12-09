Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

Обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с федеральным министром национального наследия и культуры Пакистана Аурангзебом Ханом Хичи, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках "Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025".

Министр Адиль Керимли выразил благодарность за высокий уровень представительства братской страны на международном фестивале.

Отметив, что народы Азербайджана и Пакистана связывают крепкие узы дружбы и братства, министр подчеркнул, что искренние отношения между лидерами двух стран обусловливают высокий уровень связей.

Было отмечено, что Пакистан всегда однозначно поддерживал правое дело Азербайджана, и отношения между двумя странами с каждым годом становятся все крепче.

Пакистанский министр выразил благодарность за теплый прием.

Подчеркнув наличие широкого потенциала для сотрудничества двух стран в сфере культуры, гость отметил необходимость разработки дорожной карты и программы сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в различных сферах культуры.