Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    • 09 декабря, 2025
    • 17:18
    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества.

    Об этом Report сообщили в Министерстве культуры.

    Обсуждения состоялись на встрече министра культуры Адиля Керимли с федеральным министром национального наследия и культуры Пакистана Аурангзебом Ханом Хичи, находящимся с визитом в Азербайджане в рамках "Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя - 2025".

    Министр Адиль Керимли выразил благодарность за высокий уровень представительства братской страны на международном фестивале.

    Отметив, что народы Азербайджана и Пакистана связывают крепкие узы дружбы и братства, министр подчеркнул, что искренние отношения между лидерами двух стран обусловливают высокий уровень связей.

    Было отмечено, что Пакистан всегда однозначно поддерживал правое дело Азербайджана, и отношения между двумя странами с каждым годом становятся все крепче.

    Пакистанский министр выразил благодарность за теплый прием.

    Подчеркнув наличие широкого потенциала для сотрудничества двух стран в сфере культуры, гость отметил необходимость разработки дорожной карты и программы сотрудничества.

    На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в различных сферах культуры.

    Адиль Керимли Аурангзеб Хан Хичи Азербайджан Пакистан фестиваль культуры ОИС
    Фото
    Azərbaycanla Pakistan arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Elvis

    Последние новости

    17:38

    Опрос: Рейтинг одобрения деятельности Трампа превысил 40%

    Это интересно
    17:33

    Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    17:28

    В Азербайджане выросло число случаев мошенничества с платежными картами

    Финансы
    17:25

    В Баку скончался один из пострадавших при взрыве - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    17:21
    Фото

    Представители ВВС Азербайджана и Турции обсудили вопросы проведения совместных учений

    Армия
    17:21

    В Таиланде из-за боевых действий на границе с Камбоджей пострадали 68 военных

    Другие страны
    17:18
    Фото

    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы культурного сотрудничества

    Kультурная политика
    17:15

    AZAL при поддержке АБР приступил к реализации технического проекта в сфере устойчивой авиации

    Инфраструктура
    17:07

    BakuBus закупает электробусы для освобожденных территорий

    Инфраструктура
    Лента новостей