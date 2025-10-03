İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi Avropa Siyasi Birliyi

    Azərbaycan və Cənubi Koreyanın yaradıcı sənayeləri əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    • 03 oktyabr, 2025
    • 08:51
    Azərbaycan və Cənubi Koreyanın yaradıcı sənayeləri əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişafı Mərkəzinin nümayəndə heyəti Cənubi Koreyada işgüzar səfərdə olub.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

    Səfər nazirliklə ADA Universiteti arasında imzalanmış memorandum çərçivəsində həyata keçirilən layihə üzrə baş tutub. Məqsəd Koreyanın mədəni və yaradıcı sənayelərin inkişaf təcrübəsini öyrənmək, innovasiya və texnologiyalar sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etmək olub.

    Nümayəndə heyəti Seulda keçirilən "EdTech 2025" sərgisində iştirak edib, Koreya Müasir İncəsənət Muzeyində maarifləndirici proqramlarla tanış olub. KOCCA – Koreya Mədəniyyət, Məzmun və Yaradıcılıq Agentliyində keçirilən görüşlərdə yaradıcı kontentin beynəlxalq mübadiləsi və birgə layihələrin reallaşdırılması məsələləri müzakirə olunub.

    Proqram çərçivəsində nümayəndələr həmçinin ölkənin aparıcı elm və innovasiya mərkəzi KAIST universitetini ziyarət ediblər. Burada onlara "Startup KAIST" proqramı təqdim olunub, mədəniyyət və texnologiyanın qovşağında həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib.

    Səfər nəticəsində Azərbaycanın yaradıcı sənayelərinin beynəlxalq əməkdaşlıq şəbəkəsinin genişlənəcəyi, gənclər üçün yeni imkanların açılacağı və ölkəmizin kreativ ekosisteminin qlobal trendlərlə zənginləşəcəyi gözlənilir.

    Azərbaycan Cənubi Koreya beynəlxalq əməkdaşlıq
    Азербайджан и Южная Корея расширят сотрудничество в сфере креативных индустрий
    Azerbaijan, South Korea to expand co-op in creative industries

    Son xəbərlər

    10:06

    Bakıda II Milli Rəqabət Forumu keçirilir

    Biznes
    10:03

    ABŞ-də neft emalı zavodunda partlayış olub

    Digər ölkələr
    09:50

    Rusiya sərhədi yaxınlığında itkin düşmüş norveçli əsgərlər tapılıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:46

    "Yuxarı Baş" qoruğunun ərazisində tikinti və yenidənqurma işləri aparılacaq

    Turizm
    09:38

    Biləcəriyə elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq

    Energetika
    09:38

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın illik Konfransında iştirak ediblər

    Futbol
    09:37

    Türkiyədə İsrailə casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb

    Region
    09:31

    Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

    Energetika
    09:24
    Video

    "Qarabağ"ın futbolçusunun qolu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti