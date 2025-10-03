Азербайджан и Южная Корея расширят сотрудничество в сфере креативных индустрий

Делегация Центра развития культурных и креативных индустрий при Министерстве культуры Азербайджанской Республики находилась с рабочим визитом в Южной Корее.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, поездка состоялась в рамках проекта, реализуемого по меморандуму, подписанному между министерством и Университетом ADA. Целью визита стало изучение опыта Кореи в развитии культурных и креативных индустрий, а также обсуждение новых возможностей сотрудничества в сфере инноваций и технологий.

Делегация приняла участие в выставке "EdTech 2025" в Сеуле, ознакомилась с образовательными программами в Музее современного искусства Кореи. В ходе встреч в KOCCA – Агентстве культуры, контента и креативности Кореи – обсуждались вопросы международного обмена креативным контентом и реализации совместных проектов.

В рамках программы представители также посетили ведущий научно-инновационный центр страны - университет KAIST, где им была представлена программа "Startup KAIST" и даны разъяснения о проектах, реализуемых на стыке культуры и технологий.

Ожидается, что визит поспособствует расширению международной сети сотрудничества Азербайджана в сфере креативных индустрий, открытию новых возможностей для молодежи и обогащению отечественной креативной экосистемы глобальными трендами.