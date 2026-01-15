"Ziraat Bank Azərbaycan" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
- 15 yanvar, 2026
- 16:45
"Ziraat Bank Azərbaycan" ASC 2025-ci ili 23,254 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 60,3 % çoxdur.
Ötən il "Ziraat Bank Azərbaycan"ın əməliyyat gəlirləri 109,963 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 47,9 % çox), əməliyyat xərcləri 65,864 milyon manat (56,7 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 14,555 milyon manat (3,8 % çox), gözlənilməz gəlirləri 106 min manat (0,9 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 6,397 milyon manat (63,4 % çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Ziraat Bank Azərbaycan"ın aktivləri 1 milyard 367,735 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 48,5 % çoxdur. Bunun 766,855 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 44,8 % böyüyüb.
Hesabat dövründə "Ziraat Bank Azərbaycan"ın öhdəlikləri 53,3 % artaraq 1 milyard 207,066 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 20,7 % artaraq 682,702 milyon manata, balans kapitalı isə 20,3 % artaraq 160,669 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Ziraat Bank Azərbaycan" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 65,5 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 99,98%-i Türkiyənin "Ziraat Bank"ına, 0,01%-i "Zıraat Sıgorta" şirkətinə, 0,01%-i isə "Ziraat Yatırım Menkul Değerler" şirkətinə məxsusdur.