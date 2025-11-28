Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!
- 28 noyabr, 2025
- 10:17
"Black Friday" kampaniyaları, Yeni il planları, çatdırmadığın işlər... Bunların hamısını "Yelo Bank"ın xüsusi Yeni il kampaniyası ilə gerçəkləşdirə bilərsən.
Kampaniya çərçivəsində 30.12.2025 tarixinədək nağd pul krediti illik cəmi 9%-dən başlayanşərtlərlə təqdim edilir! 59 ayadək sərfəli ödəmə imkanı ilə kredit üçün istənilən "Yelo" filialına yaxınlaşaraq müraciət edə bilərsən.
Kredit təcili lazımdır? Buna da mobil həll var! "Yelo App" tətbiqində kredit üçün müraciət etdikdə 2 dəqiqədən az çəkən təsdiqdən sonra kredit vəsaitini istər mövcud Yelo kartına köçürülməklə, istərsə də kart şəklində ünvana pulsuz çatdırılma ilə əldə edə bilərsən.
Yeni ilə gerisayım başlayır... 2025 bitmədən planlarını tamamla, "Yelo"nun xüsusi Yeni il kampaniyasından faydalanmağa tələs. Vaxt daralır – fürsəti qaçırma!
Onlayn kredit sifarişi: bit.ly/48mUIqC
Bank xidmətlərinə dair (kredit pul və ya kart sifarişi və s.) əlavə suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsapp və yelo.az hesablarımızı ziyarət edin.
"Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!