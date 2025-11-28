İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:17
    Yeni il ərəfəsində Yelo Bankdan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!

    "Black Friday" kampaniyaları, Yeni il planları, çatdırmadığın işlər... Bunların hamısını "Yelo Bank"ın xüsusi Yeni il kampaniyası ilə gerçəkləşdirə bilərsən.

    Kampaniya çərçivəsində 30.12.2025 tarixinədək nağd pul krediti illik cəmi 9%-dən başlayanşərtlərlə təqdim edilir! 59 ayadək sərfəli ödəmə imkanı ilə kredit üçün istənilən "Yelo" filialına yaxınlaşaraq müraciət edə bilərsən.

    Kredit təcili lazımdır? Buna da mobil həll var! "Yelo App" tətbiqində kredit üçün müraciət etdikdə 2 dəqiqədən az çəkən təsdiqdən sonra kredit vəsaitini istər mövcud Yelo kartına köçürülməklə, istərsə də kart şəklində ünvana pulsuz çatdırılma ilə əldə edə bilərsən.

    Yeni ilə gerisayım başlayır... 2025 bitmədən planlarını tamamla, "Yelo"nun xüsusi Yeni il kampaniyasından faydalanmağa tələs. Vaxt daralır – fürsəti qaçırma!

    Onlayn kredit sifarişi: bit.ly/48mUIqC

    Bank xidmətlərinə dair (kredit pul və ya kart sifarişi və s.) əlavə suallarınız var? O zaman 981 nömrəsinə zəng edin və ya Facebook, Instagram , Whatsappyelo.az hesablarımızı ziyarət edin.

    "Yelo Bank" – Parlaq bankçılıq!

    "Yelo Bank" ASC Black Friday kampaniya

    Son xəbərlər

    10:54

    Bu il Şəmkir Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında 9 monitorinq keçirilib

    Sağlamlıq
    10:51

    Nazir: 2030-cu ilə qədər bugünkü iş yerlərinin 22 %-i struktur dəyişikliyinə məruz qalacaq

    Sosial müdafiə
    10:41

    Azərbaycan Almaniyadan kahı tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:39

    Ermənistan viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Aİ-nin ilk missiyasını qəbul edəcək

    Region
    10:33

    "AZINCLOUD" ilə məlumatlarını ölkə daxilində saxla!

    İKT
    10:32

    Ukraynada Prezident Ofisinin rəhbərinin otağında axtarış aparılır

    Region
    10:32

    Azərbaycanın dövlət şirkətləri arasında qeyri-neft-qaz ixracının həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Maliyyə
    10:29

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinə qeydiyyat üçün son 3 gün!

    İKT
    10:28

    TDT çərçivəsində Jurnalistlər Birliyinin yaradılması nəzərdə tutulur

    Media
    Bütün Xəbər Lenti