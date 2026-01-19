İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 13:53
    TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçir

    Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə (TƏBİB) məxsus "Azərtibbtəchizat" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi üçün kotirovka sorğusu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini fevralın 2-nə qədər şirkətin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı, 43 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə fevralın 2-də, saat 14:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Şirkətə 3 370 manat ödənilib.

    TƏBİB audit

