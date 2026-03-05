TƏBİB-ə məxsus şirkət auditor seçib
Maliyyə
- 05 mart, 2026
- 16:32
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinə (TƏBİB) məxsus "Azərtibbtəchizat" MMC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Hesabat" MMC-dir.
Qalib şirkətə 1 000 manat ödəniləcək.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Abacus Audit And Consulting" MMC olub. Ona 3 370 manat ödənilib.
