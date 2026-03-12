İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    DSMF: Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 11:23
    DSMF: Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların qrafikdən əvvəl - martın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.

    Bu barədə "Report"a DSMF-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılmış olacaq.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Sosial ödənişlər

    Son xəbərlər

    12:27

    İran XİN: Müctəba Xamenei yaralanıb

    Region
    12:27
    Foto

    NEQSOL Holding istedadların inkişafında uğurlarına görə ATD BEST Award 2026 mükafatına layiq görülüb

    Biznes
    12:26

    4SİM: Azərbaycan üçün süni intellektin mənfi istifadə halları və təsirləri mövcuddur

    İKT
    12:24
    Foto

    İlham Əliyev Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    12:22

    Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Rusiya İrana humanitar yardımı Azərbaycan vasitəsilə çatdıracaq

    Region
    12:21

    Rossbax: Qlobal qeyri-müəyyənlik dövrü şəhər böhranı kimi də nəzərdən keçirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:19

    Moratinos: Cənubi Qafqazdakı müsbət hadisələr çoxillik münaqişələrin sülhlə həll oluna biləcəyini göstərir

    Xarici siyasət
    12:18
    Foto

    Prezident İlham Əliyev XIII Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimində çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti