DSMF: Sabah bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılacaq
Maliyyə
- 12 mart, 2026
- 11:23
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) tərəfindən qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların qrafikdən əvvəl - martın 13-də ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Bu barədə "Report"a DSMF-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, respublika üzrə bütün sosial ödənişlər qrafikdən əvvəl yekunlaşdırılmış olacaq.
