    Qızılın qiyməti rekord səviyyəyə çatıb

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 23:32
    Qızıl bahalaşmaqda davam edir.

    "Comex" birjasına istinadla xəbər verir ki, bu qiymətli metalın qiyməti bir unsiya üçün 3 744 dollar həddini keçib və yeni rekord vurub.

    Müsbət tendensiya, ABŞ mərkəzi bankı olan Federal Ehtiyat Sisteminin 2024-cü ilin dekabrından bəri ilk dəfə olaraq faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirməsi qərarı ilə bağlı olub.

    Qızıl Federal Ehtiyat Sistemi
    Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС

