Qızılın qiyməti rekord səviyyəyə çatıb
Maliyyə
- 17 sentyabr, 2025
- 23:32
Qızıl bahalaşmaqda davam edir.
"Comex" birjasına istinadla xəbər verir ki, bu qiymətli metalın qiyməti bir unsiya üçün 3 744 dollar həddini keçib və yeni rekord vurub.
Müsbət tendensiya, ABŞ mərkəzi bankı olan Federal Ehtiyat Sisteminin 2024-cü ilin dekabrından bəri ilk dəfə olaraq faiz dərəcəsini 4-4,25%-ə endirməsi qərarı ilə bağlı olub.
