    Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 23:12
    Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднялась до отметки $3 744 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

    Как сообщает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 22:09 по Баку, цена на драгметалл составляла $3 744 за унцию (плюс 0,69%), обновив исторический максимум. Причиной положительной динамики стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, снизить базовую ставку до уровня 4-4,25% впервые с декабря 2024 года.

    По состоянию на 22:40 по Баку стоимость золота перешла к снижению и торговалась на уровне $3 698,1 за тройскую унцию (минус 0,54%).

    Qızılın qiyməti rekord səviyyəyə çatıb

