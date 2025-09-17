Цена золота обновляет рекорды на фоне снижения ставки ФРС
- 17 сентября, 2025
- 23:12
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex поднялась до отметки $3 744 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
Как сообщает Report, это следует из данных торговой площадки.
По данным на 22:09 по Баку, цена на драгметалл составляла $3 744 за унцию (плюс 0,69%), обновив исторический максимум. Причиной положительной динамики стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, снизить базовую ставку до уровня 4-4,25% впервые с декабря 2024 года.
По состоянию на 22:40 по Баку стоимость золота перешла к снижению и торговалась на уровне $3 698,1 за тройскую унцию (минус 0,54%).
