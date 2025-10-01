İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:23
    PAŞA Bankın səhmdarlarının yığıncağının vaxtı dəyişdirilib

    "PAŞA Bank" ASC-nin səhmdarlarının sentyabrın 30-da, saat 17:00-da keçirilməsi nəzərdə tutulan növbəti ümumi yığıncağının vaxtı oktyabrın 2-nə dəyişdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq əvvəlcədən elan edildiyi kimi, müvafiq telekommunikasiya vasitəsi ilə məsafədən keçiriləcək.

    Yığıncağın gündəliyinə Bankın təşkilati, o cümlədən, idarəetmə orqanlarına dair məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Bank" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 354,512 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 56,8 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,2 %-i "Bless" MMC-yə, 10 % Arif Paşayevə, 5 %-i isə Mircamal Paşayevə (Bankın Müşahidə Şurasının sədri) məxsusdur.

