    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 27 % artıb

    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 14:39
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 27 % artıb

    Bu ilin yanvar ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 41,1 milyon manat olub.

    "Report" yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26,9 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən ay Azərbaycanda yeni nəsil NKA-lar vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 2 milyard 294,7 milyon manat olub.

    Bu, 1 il əvvələ nisbətən 13,3 % çoxdur.

    İndiyə qədər Azərbaycan ərazisində 110 694 ədəd yeni nəsil NKA quraşdırılıb.

    Naxçıvan yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları
    В Нахчыване оборот посредством ККА нового поколения вырос на 27%

