Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 13 noyabr, 2025
- 15:32
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 409,8 milyon manat olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,3 % çoxdur.
