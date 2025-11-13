İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:32
    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları (NKA) vasitəsilə qeydə alınan dövriyyə 409,8 milyon manat olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,3 % çoxdur.

