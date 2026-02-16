Naxçıvanda bank əmanətləri 50 % artıb
Maliyyə
- 16 fevral, 2026
- 12:38
Bu il yanvarın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin banklarda 38,3 milyon manat əmanəti olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən il yanvarın 1-nə nisbətən 50,1 % çoxdur.
Əmanətlərin 93,1 %-i milli, 6,9 %-i xarici valyutada qoyulub. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə milli valyutada olan əmanətlərin məbləği 48,2 %, xarici valyutada qoyulmuş əmanətlərin məbləği isə 82,4 % artıb.
