İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 11 sentyabr, 2025
    • 13:33
    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 122 milyon 629 min 300 manat vəsait yönəldilib.

    Bu barədə Muxtar Respublikanın Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"un yerli bürosuna məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, bir il öncəki göstəricidən 42,4 % çoxdur.

    İstifadə olunmuş vəsaitin 30 milyon 928 min manatı və ya 25,2 %-i məhsul istehsalı sahələrinə, 36 milyon 960 min 300 manatı və ya 30,2 %-i xidmət sahələrinə, 54 milyon 741 min manatı və ya 44,6 %-i isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf olunub..

    Məlumata görə, əsas kapitala vəsait qoyuluşunun 91 milyon 650 min 800 manatı və ya 74,7 %-i tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşüb ki, bu da 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 33,6 % çoxdur.

    Naxçıvan investisiya vəsait

    Son xəbərlər

    13:47

    Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirik

    Region
    13:44

    Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"

    Futbol
    13:38

    Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcək

    İKT
    13:37
    Foto

    Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:36

    Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    13:34

    Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    13:34

    TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçib

    Din
    13:33

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    13:28
    Foto

    Kamran Əliyevin Sinqapura səfəri başa çatıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti