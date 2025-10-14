İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:38
    Kapital Bank III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Bu il oktyabrın 1-nə "Kapital Bank" ASC-nin aktivləri 12,06 milyard manat, o cümlədən kredit portfeli 5,43 milyard manat təşkil edib.

    Hesabat tarixinə Bankın depozit portfeli 8,67 milyard manat, tutulmalardan sonra məcmu kapitalı 1,09 milyard manat, adi və imtiyazlı səhmlərin dəyəri isəə 265 milyon manat olub.

    Bankın 9 ayda xalis mənfəəti 229 milyon manat təşkil edib.

    "Kapital Bank" "Moody's" və "Standard & Poor's" beynəlxalq reytinq agentliklərinin reytinqlərinə malikdir. Bu reytinqlər ölkənin bank sektorunda yüksək reytinqlər sırasındadır.

    Ölkənin I bankı "Kapital Bank" "PAŞA Holdinq" MMC-yə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 119 filialı və 52 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və yaxud Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün – https://kbl.az/prgtk, "Birbank" kartı sifarişi üçün – https://kbl.az/prcrc.

    “Kapital Bank” ASC aktivlər xalis mənfəət

    Son xəbərlər

    15:12

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"

    Energetika
    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti