"J.P. Morgan" şirkətinin sədri: Azərbaycanda sabit investisiya mühiti var
Maliyyə
- 20 yanvar, 2026
- 15:44
Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə bazarlarında etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyi yüksək qiymətləndirilir.
"Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin "J.P. Morgan" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru Ceymi Daymon Davosda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda sabit investisiya mühiti var. C.Daymon həmçinin Azərbaycanın ardıcıl maliyyə siyasəti həyata keçirdiyini qeyd etdi.
O rəhbərlik etdiyi şirkətin Dövlət Neft Fondu ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət verdiyini, bu tərəfdaşlığın möhkəm institusional əsaslara söykəndiyini və onun daha da dərinləşdirilməsində maraqlı olduqlarını bildirdi.
