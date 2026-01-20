Джейми Даймон: J.P.Morgan заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном
- 20 января, 2026
- 16:29
Азербайджан является надежным партнером на международных финансовых рынках.
Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил председатель и главный исполнительный директор одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan Джейми Даймоном на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Джейми Даймон высоко оценил позицию Азербайджана как надежного партнера на международных финансовых рынках.
По его словам, в Азербайджане царит стабильная инвестиционная среда.
Он также подчеркнул, что Азербайджан проводит последовательную финансовую политику.
Джейми Даймон сказал, что возглавляемая им компания придает особое значение долгосрочному сотрудничеству с Государственным нефтяным фондом. По его словам, это партнерство опирается на прочные институциональные основы, и компания J.P.Morgan заинтересована в его дальнейшем углублении.