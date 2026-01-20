Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 16:29
    Джейми Даймон: J.P.Morgan заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном

    Азербайджан является надежным партнером на международных финансовых рынках.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, об этом заявил председатель и главный исполнительный директор одного из ведущих финансовых институтов мира – американской компании J.P.Morgan Джейми Даймоном на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Джейми Даймон высоко оценил позицию Азербайджана как надежного партнера на международных финансовых рынках.

    По его словам, в Азербайджане царит стабильная инвестиционная среда.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан проводит последовательную финансовую политику.

    Джейми Даймон сказал, что возглавляемая им компания придает особое значение долгосрочному сотрудничеству с Государственным нефтяным фондом. По его словам, это партнерство опирается на прочные институциональные основы, и компания J.P.Morgan заинтересована в его дальнейшем углублении.

