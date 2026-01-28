İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun internet səhifəsi yenilənib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun (İKZF) internet səhifəsi yenilənmədən sonra istifadəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Fondun internet resursu həm dizayn, həm funksional imkanlar baxımından yenidən hazırlanıb.

    Saytın yeni strukturu İKZF-nin göstərdiyi xidmətlər haqqında məlumatları daha rahat əldə etmək, yaşayış maliyyəsi və sahibkarlığa dəstək alətlərindən faydalanmaq üçün qayda və təlimatlarla tanış olmaq, hesablamalar aparmaq, Elektron İpoteka və Kredit Zəmanət Sistemi vasitəsilə müraciət göndərmək, online ödəniş etmək və s. imkanlar verir.

    Eyni zamanda səhifədə Fondun fəaliyyətini əks etdirən xəbərlər, hesabatlar, audit rəyləri və infoqrafik məlumatlar əksini tapıb.

