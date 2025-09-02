İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi zərərini azaldıb
02 sentyabr, 2025
- 16:22
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi (İRİA) 2024-cü ili 3,01 milyon manat xalis zərərlə başa vurub. Halbuki, agentlik 2023-cü ildən 7,652 milyon manat zərərlə çıxmışdı.
"Report" xəbər verir ki, ötən il İRİA-nın gəlirləri 74,047 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 2 dəfə çox), əməliyyat xərcləri 58,372 milyon manat (64,8 % çox), ümumi və inzibati xərcləri 15,208 milyon manat (72,2 % çox), ehtimal olunan kredit zərərləri üçün ehtiyat xərci 61 min manat (18,7 % az), qeyri-maddi aktivlər üzrə dəyərsizləşmə xərci 276 min manat (əvvəlki il olmayıb), mənfəət vergisi ödəmələri isə 3,14 milyon manat (əvvəlki il olmayıb) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə İRİA-nın aktivləri 72,509 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 19,7 % çoxdur. Hesabat dövründə qurumun öhdəlikləri 31,8 % artaraq 55,73 milyon manata çatıb, balans kapitalı isə 8,3 % azalaraq 16,78 milyon manata düşüb.
İRİA Prezident İlham Əliyevin 11 oktyabr 2021-ci il tarixli fərmanına əsasən yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 6,778 milyon manatdır. Agentlik ölkədə rəqəmsal transformasiya sahəsində fəaliyyətin təşkil edilməsi, yerli innovasiya mühitinin formalaşdırılması, ekosistemin gücləndirilməsinə xidmət edən publik hüquqi şəxsdir.