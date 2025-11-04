İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "İdeal Kredit" BOKT-un təsisçilərindən biri payını satıb

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 12:10
    İdeal Kredit BOKT-un təsisçilərindən biri payını satıb

    "İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) təsis paylarının 25 %-nə nəzarət edən Xuraman Qubadova payını satıb.

    "Report" xəbər verir ki, onun payını kənar investor - Eldar Hüseynov alıb.

    O, həm də təsis paylarının 75 %-nə nəzarət edən Qubad Qubadovun (direktor) payının 25 %-ni əldə edib. Beləliklə, onların hər biri BOKT-da 50 % paya malik olub.

    Xatırladaq ki, "İdeal Kredit" 2003-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 647 min manatdır.

    “İdeal Kredit” BOKT təsis payı

