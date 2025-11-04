"İdeal Kredit" BOKT-un təsisçilərindən biri payını satıb
Maliyyə
- 04 noyabr, 2025
- 12:10
"İdeal Kredit" MMC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) təsis paylarının 25 %-nə nəzarət edən Xuraman Qubadova payını satıb.
"Report" xəbər verir ki, onun payını kənar investor - Eldar Hüseynov alıb.
O, həm də təsis paylarının 75 %-nə nəzarət edən Qubad Qubadovun (direktor) payının 25 %-ni əldə edib. Beləliklə, onların hər biri BOKT-da 50 % paya malik olub.
Xatırladaq ki, "İdeal Kredit" 2003-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 647 min manatdır.
