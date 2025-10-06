Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb
Maliyyə
- 06 oktyabr, 2025
- 12:55
Bu gün Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyunun istefası xəbərindən sonra avro ABŞ dolları qarşısında 0,77 % dəyər itirib.
"Report" xəbər verir ki, bu, ticarət məlumatlarında öz əksini tapıb.
Belə ki, 1 avronun məzənnəsi 1,1743 ABŞ dollarından 1,1653 ABŞ dollarına düşüb.
Paralel olaraq 1 ABŞ dollarının yapon yeninə nisbətən məzənnəsi artıb. Belə ki, 1 dollar əvvəlki bağlanışdakı 147,45 yendən 150,19 yenə yüksəlib. Dollar indeksi (ABŞ-nin ticarət tərəfdaşı olan 6 ölkənin valyuta səbətinə nisbətdə məzənnə) isə 0,78 % artaraq 98,48 bəndə çatıb.
