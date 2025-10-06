Стоимость евро к доллару снизилась после отставки премьера Франции

Курс евро к доллару в понедельник днем снизился почти на 0,8% после новости об отставке премьер-министра Франции Себастьена Лекорню.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару опустился до $1,1653 с $1,1743 за евро на прошлом закрытии, или на 0,77%.

Курс доллара к иене поднялся до 150,19 иены с уровня прошлого закрытия в 147,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,78%, до 98,48 пункта.