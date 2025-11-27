İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    • 27 noyabr, 2025
    • 11:11
    Finex Kredit BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Dekabrın 27-də, saat 11:00-da "Finex Kredit" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, 11 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un nizamnamə kapitalının bir qədər də artırılması və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "Finex Kredit" 2013-cü ildə yaradılıb. Hazırda onun nizamnamə kapitalı 2,472 milyon manatdır. BOKT-un səhmlərinin 19,4 %-i Xaqan Mirzəyevə, 16,2 %-i Səadət Mirzəyevaya, 16,1 %-i Azad Cəbraylova, 14,1 %-i Səməd Mirzəyevə, 14 %-i Raminə Allahverdiyevaya, 6,1 %-i Şəlalə Tağıyevaya, 5,6 %-i Leyla Salamovaya, 4,6 %-i Tokay Şıxəlizadəyə, 3,2 %-i Muradxan Mirzəyevə, 0,7 %-i isə Gülnarə Tağıyevaya məxsusdur.

    Finex Kredit səhmdarların yığıncağı nizamnamə kapitalı
    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti